Выданного Камбоджей новосибирского застройщика освободили от наказания

В Новосибирске сегодня вынесли приговор руководителю ЗАО «Инвестиционно-строительная корпорация „Заельцовская“» Андрею Обозных. По информации Железнодорожного райсуда, по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальная санкция — десять лет лишения свободы) предпринимателя приговорили к 2 годам 9 месяцам в колонии общего режима, но освободили от наказания, ограничившись отбытым заключением. В срок наказания ему зачли время с момента задержания (с 17 мая 2024 года), расчет произвели по формуле: день под стражей — за полтора дня в ИК общего режима.

Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, глава стройфирмы обвинялся в хищениях при возведении жилого дома на ул. Выборная в 2011-2012 годах. По версии следствия, подрядчик завышал объемы выполненных работ, размер предполагаемых хищений составил более 90 млн руб. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь в уголовном деле идет о строительстве 280-квартирного жилого дома с подземной автостоянкой для сотрудников силовых структур.

В июле 2024 года власти Камбоджи вынесли решение о депортации трех жителей Новосибирска, объявленных в международный розыск, среди которых был Андрей Обозных.

