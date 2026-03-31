Читательская способность

Рынок цифровых книг в России показывает ежегодный рост: по итогам 2025 года в деньгах сегмент увеличился на 25%, а в штуках — на 45%. Драйверами остаются подписные модели и самиздат-литература. Также активнее, чем электронные, растут аудиокниги. В целом на рынке развивается тренд на мультиформатное потребление: больше половины читательской аудитории используют сразу три формата: бумагу, электронные книги и аудио.

Точки роста

Рынок цифровых книг (аудио и электронные книги) по итогам 2025-го составил 23,6 млрд руб., показав рост на 25% год к году, следует из оценок ГК «Литрес». В 2026 году «Литрес» ожидает прироста рынка цифровых книг в деньгах на 19–20%. «Рынок по-прежнему драйвят самиздат, аудиокниги и подписка. В среднем один пользователь подписки читает и слушает 1,6 книги в месяц. За прошлый год количество активных пользователей подписок группы компаний "Литрес" (сервисы "Литрес" и MyBook) выросло на 15%»,— рассказал гендиректор группы Сергей Анурьев.

В «КИОН Строках» по итогам 2025-го спрос на цифровые книги вырос на 33% год к году, рассказала директор по развитию книжного сервиса Татьяна Соловьева. Ключевым драйвером, по ее словам, стал аудиоформат — его потребление увеличилось на 50%, тогда как электронные книги прибавили 8%.

«Яндекс» не раскрывает финансовые показатели сервиса «Яндекс Книги», но выручка направления «Плюс и развлекательные сервисы», куда входит и книжный сервис, в 2025 году выросла на 32% год к году (с 91,5 млрд до 120,8 млрд руб.). «По итогам 2025 года аудитория читающих и слушающих среди подписчиков "Яндекс Плюса" составила 7 млн в месяц. К ним мы относим тех, кто за месяц прочитал не менее 1850 знаков электронной книги или послушал более двух минут аудиокниги — это помогает отделять осознанное потребление от случайных заходов»,— заявили в сервисе. В 2026-м в «Яндекс Книгах» ожидают сохранения позитивной динамики цифровых книг и дальнейшего роста аудитории и вовлеченности: «Абсолютные прогнозы по рынку заранее не комментируем».

Как меняется читатель

Потребление цифровых книг в штуках показало более выраженный прирост: как ранее оценивали в группе «Эксмо-АСТ», в 2025 году в России было продано 222 млн экземпляров цифровых книг, что на 45% больше, чем годом ранее (оценка учитывает подписку, самиздат, издательский контент, аудио и текст).

Рост рынка цифровых книг в 2025-м — результат сразу нескольких тенденций, считает Татьяна Соловьева, главная — чтение перестало быть «монолитным процессом». Люди все чаще сочетают форматы: бумагу, электронные книги, аудио — в зависимости от ситуации и настроения. Кроме того, сказывается и экономия: на фоне удорожания бумажных изданий цифровые версии остаются более доступными.

Но ключевым в «КИОН Строках» считают фактор удобства. Возможность получить книгу мгновенно, продолжить чтение с любого устройства и не откладывать знакомство с новинкой на потом — это то, что делает цифровые форматы не просто альтернативой, а естественной частью повседневности. «Рост среднего потребления на пользователя (+13% за первое полугодие 2025-го) это подтверждает»,— говорит госпожа Соловьева.

В 2026 году в «КИОН Строках» ждут дальнейшего роста аудиосегмента. «Основные факторы — удобство фонового прослушивания (в дороге, во время домашних дел, занятий спортом), развитие мобильных сценариев и расширение каталогов. Интересно, что пики потребления у двух форматов расходятся: аудиокниги чаще слушают днем (12:00–16:00), а электронные читают ближе к вечеру (16:00–20:00) — это подтверждает, что они закрывают разные потребности аудитории в течение дня»,— отметила Татьяна Соловьева.

Все больше людей воспринимают чтение и прослушивание книг как регулярный формат досуга, добавляют в «Яндекс Книгах»: «По нашим опросам, рост цифровой аудитории не ведет к снижению интереса к печатным книгам. По данным опросов, 53% подписчиков используют сразу три формата — электронный, аудио и печатный. Кроме того, по нашим партнерским проектам с издателями мы видим, что масштабное продвижение новинок в цифровых каналах приводит и к росту продаж печатных экземпляров».

На книги подписались

В издательствах также отмечают тренд на мультиформатное потребление книг. «Мы не видим замещения одного другим, однозначно растет мультиформатное потребление, когда читатель выбирает формат, в котором продолжает читать книгу исходя из обстоятельств, в которых находится: за рулем — аудиокнига, в перерыве на работе или в метро — электронная, дома — бумажная»,— говорит директор по цифровом контенту издательства «Эксмо» Валерия Григорьева.

Судя по опросам Comcon, рост покупателей и читателей происходит преимущественно в аудиокнигах, то есть этот формат остается драйвером роста книжной отрасли, также отмечает Валерия Григорьева. «На наш взгляд, очень большой вклад в рост цифрового рынка внесли сервисы. Мы видим, что все больше людей читает и объем их потребления прирастает, но нельзя точно сказать, новые ли это читатели или пользователи, которые переходят из пиратских сервисов, выбирая легальное потребление»,— говорит она.

Вклад инфляции на рынке цифровых книг минимален из-за тренда на подписку, а пересмотра тарифов в 2025-м у сервисов практически не было, утверждает Валерия Григорьева. Средняя цена на электронную книгу на «Литресе», как уточнили “Ъ” в сервисе, в 2025 году с учетом скидок и спецпредложений составила 237,73 руб., на аудио — 289,58 руб. «Если смотреть фактические средние цены с начала этого года, то рост незначительный: на аудио — около 10 руб., на текстовые — около 6 руб.»,— говорят в «Литресе».

Заместитель гендиректора Alpina Digital (издательская группа «Альпина») Денис Петров говорит, что основным трендом является рост потребления аудиокниг в подписных сервисах и рост популярности подписных моделей в целом. С выходом на рынок проекта «Строки» от МТС (сейчас — «КИОН Строки»), появлением «Яндекс Книг» в рамках «Яндекс Плюса», разделов с аудиокнигами в «ВК Музыке» и «Сбер Звуке» доля аудиокниг в выручке от продаж цифровых книг (и электронных, и аудио) составляет 62%, притом что доля аудио в портфеле «Альпины» не превышает 40%, отмечает он. «Выручка от продаж аудиокниг по подписной модели составляет более 90%. А доля выручки от продаж электронных и аудиокниг по подписке — более 80%»,— отметил Денис Петров.

В целом читать стали больше, считает Денис Петров: «Популярность книг растет как таковая. Диджитал-книги точно популярны в определенных жанрах. Это видно на примере успеха сервисов самиздата, где поклонники, организуясь в фандомы, читают книги именно в электронном формате»,— говорит он. Самиздат активно развивается и дает дополнительный толчок отрасли, привлекая интерес аудитории, добавляет Валерия Григорьева.

Легальный подход

Недоступность пиратских версий книг положительно влияет на динамику покупки легальных копий, но невозможно провести исследование поведения пользователя, который не смог найти пиратскую книгу, отметил Денис Петров. «Скорее, на решение пользователя читать и слушать легально влияет доступность книги в официальном магазине или сервисе. Если книгу можно легко и быстро купить и начать читать или слушать, то большинство пользователей не пойдут к пиратам. Сложно заставить перестать читать контрафакт меньшинство»,— добавил он.

В 2025 году отрасль в целом фиксировала снижение доходов пиратских ресурсов и сокращение поискового трафика на них, но говорить о решении проблемы пока рано: борьба с пиратством требует постоянных усилий и координации всех игроков рынка, отметила Татьяна Соловьева. «Пиратство остается частью реальности книжного рынка, читатель привык искать контент там, где удобно, и, если легальный сервис не может предложить нужную книгу, он идет в открытые источники. При этом мы видим прямую зависимость: когда доступ к нелегальному контенту усложняется, аудитория закономерно перетекает на легальные платформы»,— говорит она.

Антипиратский меморандум (его подписали «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler Group и правообладатели, IT-компании удаляют пиратские ссылки на контент, связанный с видео, электронными книгами и другим контентом) позволил существенно снизить издержки на судебные процессы и значительно ускорить удаление пиратских ссылок из поисковой выдачи, отметил Сергей Анурьев. «Это дало ощутимый эффект с точки зрения сокращения доступности нелегального контента в открытом поиске. При этом надо учитывать, что массовое распространение VPN среди пользователей уменьшает этот эффект, так как открывает доступ к ранее заблокированным ресурсам»,— говорит он.

На вопрос о том, влияет ли замедление Telegram на долю пиратских книг (значительная часть пиратских копий распространялась именно через него), Сергей Анурьев ответил, что замедление только началось, поэтому на текущий момент значимого влияния на уровень пиратства нет: «Но также не наблюдается изменений в скорости реакции администрации Telegram на блокировку пиратских каналов».

Валерия Лебедева