Роботов заточат под заводы

Ожидается, что до 2030 года рынок промышленных роботов в России будет расти на 14–38% ежегодно. Разница в динамике объясняется методами оценки — с учетом господдержки или сохранением внешних ограничений. Власти при этом делают ставку на роботизацию, запустив в 2025 году отдельный федпроект по стимулированию развития промышленной робототехники. Тем не менее бизнес пока сталкивается со сложностями интеграции машин в производство. «Ъ-Технологии» разбирался, зачем государству промышленные машины и что они могут дать бизнесу.

Машины рулят показателями

Объем рынка промышленных роботов РФ в 2025 году, по консервативной оценке, составил около 7,86 млрд руб., увеличившись на 14%, по данным Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис. Аналитики уточняют, что при оптимистичном сценарии, который учитывает факторы мер государственной поддержки отрасли, темп ее роста может составить 38% ежегодно до 2030-го.

В 2025 году в России запустился федпроект «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства», до 2027-го планируется выделить из бюджета РФ на его реализацию более 88,9 млрд руб., писал ТАСС. В проект вошли меры поддержки и стимулирования развития рынка, а также центры развития робототехники. Планируется, что к 2030 году Россия должна войти в топ-25 стран по плотности роботизации — такую цель ставил Владимир Путин в 2024 году.

По консервативной оценке, рынок до 2030 года будет расти на 14% ежегодно и достигнет 15,14 млрд руб. При этом российский парк промышленных роботов будет развиваться примерно в темпе мирового (12% ежегодно), пишут аналитики. «Сценарий также подразумевает сохранение значимых внешних ограничений, консервативный рост производственной базы и сдержанное внедрение инноваций. Исследователи уточняют, что этот сценарий может быть реализован в случае прекращения или ограничения государственных инициатив для стимулирования рынка, например при отмене налоговых льгот, грантов и других мер поддержки»,— объясняют в Центре развития промышленной робототехники.

Оптимистический же сценарий предполагает, что объем рынка к 2030 году достигнет 47,63 млрд руб. Однако он реализуем, если «в указанный период не произойдет существенных негативных изменений, которые могут привести к резкому изменению численности занятых в отрасли сотрудников, радикальному изменению логистических цепочек и другим последствиям для рынка»,— уточняют аналитики центра.

Плотность роботизации в прошлом году в РФ выросла на 36%, до 40 роботов на 10 тыс. работников, по данным Kept и «Промышленной робототехники» (ранее — KUKA). В 2024-м плотность роботизации увеличилась на 53%, до 29 машин на 10 тыс. работников. По данным Росстата, общий эксплуатационный парк промышленных роботов в 2024 году вырос на 62%, до 20,8 тыс. штук, данных за 2025 год пока нет.

Аналитики Kept и «Промышленной робототехники» считают, что по консервативному сценарию плотность роботизации к 2030 году в России не достигнет цели по вхождению в топ-25 стран и составит 134 робота на 10 тыс. работников: среднегодовой темп прироста будет выше мирового и составит 29%, «что характерно для стран догоняющего развития», а общий парк составит 95,9 тыс. штук.

По оптимистичному сценарию прирост плотности будет на уровне 36%, что позволит к 2030 году достичь показателя 185 роботов на 10 тыс. работников, считают аналитики Kept и «Промышленной робототехники». Объем парка роботов к 2030-му с учетом позитивного прогноза достигнет 131,8 тыс. единиц промышленных машин, добавляют они.

Для достижения целевых показателей к 2030 году нужно установить 110–150 тыс. новых роботов, что при минимальной цене на единицу роботизированного решения приведет к совокупному капиталовложению триллионов рублей до конца десятилетия, говорил “Ъ” старший менеджер практики бизнес-консультирования «ТеДо» Роман Руфов (см. “Ъ” от 12 января).

Государевы роботы

Государство делает ставку на развитие робототехники, потому что дальнейшее развитие производства уже столкнулось с ограничением по производительности труда и дефицитом рабочих специальностей, объясняет директор практики стратегического и операционного консалтинга Kept Николай Чернецов: «Это возможно преодолеть только через переход на новый уровень организации производства, включая широкое применение робототехники, и Минпромторг действует тут на опережение».

Кроме того, робототехника важна для отраслей, где критичны качество, стабильность и безопасность процессов, добавляет заместитель директора компании стратегического консалтинга «АРБ Про» Роман Копосов. Это машиностроение, электроника, логистика, пищевая промышленность, а также сегменты, связанные с ОПК и тяжелой индустрией. По сути, правительство делает ставку на робототехнику как на базовый слой новой промышленной модели, где рост обеспечивается не только трудом, но и автоматизацией, говорит он.

Роботизация позволяет в разы увеличить выпуск продукции без расширения штата, снизить издержки и повысить качество изготавливаемых изделий. Также автоматизация производств улучшает условия труда, заменяя людей на монотонных и опасных операциях, или компенсирует нехватку рабочих рук, говорит директор Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис Николай Смирнов. «К примеру, после роботизации литейных цехов или сварочных участков производственный травматизм на этих операциях снижается на 70–90%. Для государства это прямой вклад в создание собственных разработок в области робототехники и рост конкурентоспособности отечественной промышленности».

Заводы требуют машин

«Ключевой фактор для внедрения робототехники в производство — получение экономической выгоды: положительный срок окупаемости на горизонте до трех лет. За последние пять лет доступность линейки решений выросла, а стоимость роботизированных комплексов существенно снизилась, что делает внедрение роботов более доступным на всех стадиях производств»,— объясняет Николай Чернецов. Роботизация становится экономически оправданной альтернативой, особенно в отраслях с массовыми, повторяющимися операциями, добавляет господин Смирнов.

«Наиболее актуально внедрение роботов для отраслей с массовым серийным производством и такими операциями, как сварка, сборка, окраска изделий в автомобилестроении и машиностроении, паллетизация, упаковка, обслуживание оборудования в нефтехимии и производстве полимеров, загрузка станков, шлифовка, резка деталей в металлургии и металлообработке, а также упаковка, сортировка, монтаж компонентов в электронике»,— перечисляет Николай Смирнов.

Также и металлообработка, машиностроение, автокомпоненты, пищевая промышленность, складская логистика и упаковка актуальны для роботизации, добавляет господин Копосов. «Один из самых быстрорастущих сегментов сейчас — это роботизация пищевых производств и конца линии. Здесь активно работают паллетайзеры, мобильные тележки, транспортные и сортировочные решения. Для бизнеса это особенно актуально, потому что именно на этих участках ручной труд тяжелый, текучий и часто становится узким местом всего процесса»,— продолжает он.

«Отдельный сегмент — это робототехника для крупных промышленных контуров и ВПК. Здесь автоматизация нужна не только ради экономии, но и ради устойчивости, безопасности и роста выпуска. Поэтому такие игроки, как "Ростех" и "Росатом", развивают собственные направления и ищут решения как внутри своих контуров, так и на открытом рынке»,— уверен он.

Роботам не хватает людей

Опрошенные «Ъ-Информационными технологиями» эксперты отмечают факторы, которые тормозят развитие рынка промышленной робототехники. «Исторически главными драйверами рынка выступали индустрии массового производства товаров: автоиндустрия, металлообработка и электроника. Низкий уровень вклада данных индустрий в ВВП России (средний уровень — 14% за последние три года, в то время как в Китае этот показатель — около 25%, а в Южной Корее — 36%) является главным ограничителем для взрывного внедрения робототехники в производственные процессы»,— говорит Николай Чернецов.

Кроме того, на развитии рынка сказывается нехватка инфраструктуры внедрения, добавляет заместитель директора Роман Копосов: «В стране по-прежнему мало сильных интеграторов и инженерных команд, которые умеют не просто поставить робота, а встроить его в реальный производственный процесс и довести проект до результата. Я регулярно встречаю производственные компании, которые внедряли роботов год-два, но так и не получили значимых результатов, а робот так и стоит на полу в цеху без дела».

Другим фактором является дефицит кадров. По словам господина Копосова, рынку не хватает робототехников, программистов, инженеров по внедрению и сервису: «Компании часто вынуждены растить специалистов внутри, а это замедляет масштабирование». Российский рынок научился собирать и интегрировать решения, но по ряду узлов все еще зависит от внешних поставок, продолжает он: «Поэтому замена одного зарубежного поставщика или локализация сборки китайских роботов не означает технологической независимости. Своих разработок по-прежнему очень мало».

С ним соглашается Николай Смирнов: уровень локализации в российской робототехнике оценивается в 30–50%. «Критически важные узлы, например высокомоментные приводы, прецизионные редукторы, контроллеры, сенсоры, по-прежнему преимущественно зарубежные. Без создания собственного серийного производства этих компонентов наращивание парка роботов будет упираться не только в финансы, но и в вопросы технологического суверенитета»,— уверен он.

К тому же у промышленников все еще сохраняется «слабое представление о возможностях робототехники». Однако этот барьер уже преодолевается: они посещают отраслевые выставки, изучают оборудование, успешный опыт компаний, внедривших робототехнические решения на производства, добавляет Николай Смирнов. При этом никуда не уходит сложность интеграции в действующие производства. «Встроить робота в уже работающую линию намного труднее, чем заложить автоматизацию на этапе проектирования нового цеха. Требуется тонкая настройка под существующую логистику, синхронизация с имеющимся оборудованием, минимизация простоев — все это повышает стоимость и сроки внедрения»,— говорит господин Смирнов.

Кроме того, роботизация остается капиталоемкой сферой. «Например, паллетайзер может стоить от 12 млн до 18 млн руб. И для многих компаний вопрос не в том, нужен ли робот в принципе, а в том, насколько понятна окупаемость и есть ли уверенность, что проект будет доведен до работающего результата»,— говорит господин Копосов.

Дмитрий Шер