Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Егоров предстанет перед судом

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы Нижнего Новгорода Сергея Егорова, обвиняемого в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Дело будет рассматривать Нижегородский райсуд, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сергею Егорову инкриминируют получение 120 тыс. руб. от представителей коммерческой организации и предпринимателя. Якобы он получил взятку за помощь в организации парковочной деятельности на муниципальных земельных участках и непринятие мер по пресечению незаконной деятельности.

Как писал «Ъ-Приволжье», фигуранта задержали в декабре 2025 года, он находится под домашним арестом.

Галина Шамберина