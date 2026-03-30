Экспорт подсолнечника из Ростовской области в 2026 году сократился вдвое

Ростовские аграрии в январе–феврале 2026 года отправили на экспорт всего 102 т продовольственного подсолнечника. Этот показатель на 52% ниже уровня аналогичного периода 2025 года, когда объем составил 211 т, пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Эксперты связывают спад с прошлогодним провалом урожая масличной культуры в регионе. По данным на ноябрь 2025 года, донские хозяйства собрали 900 тыс. т подсолнечника — на 38% меньше плана при урожайности 9,6 ц/га. В соседнем Краснодарском крае сбор достиг 730 тыс. т, что на 22% ниже результата 2024 года. В итоге Южный федеральный округ в 2025 году зафиксировал всего 3,1 млн т против 3,8 млн т годом ранее — минус 18%, подсчитал Росстат.

Падение началось раньше: за январь–ноябрь 2025 года Ростовская область экспортировала 863 т подсолнечника — в 14 раз меньше, чем 12 тыс. т за тот же период 2024-го. За девять месяцев 2025 года отгрузки в Беларусь, Турцию и Армению сократились до 803 т с 9,8 тыс. т — в 12,3 раза. В 2024 году лидерами импорта оставались Беларусь, Армения и Казахстан, а в 2025-м в число покупателей вошли Турция, Ливан и Египет.

Россельхознадзор подчеркивает полный провал экспорта растительного масла из региона в 2026 году — ноль тонн против 823 т в 2025-м, все из которых ушло в Китай. Аграрии Дона предпочитают направлять сырье на внутреннюю переработку: подсолнечное масло и шрот составляют 18% экспорта агропродукции области. В прошлом году отгрузки шрота превысили 528 тыс. т. В марте 2026-го Ростовская область отправила в Турцию 2,2 тыс. т шрота — Россельхознадзор выдал подтверждающие сертификаты.

На этом фоне Россия наращивает вывоз подсолнечного масла: в январе–феврале 2026-го в Турцию и Индию ушло рекордные 0,5 млн т — плюс 18% к 2024 году, оценил центр «Агроэкспорт». ЕС прогнозирует импорт семян из третьих стран на 850 тыс. т в сезоне 2025/26 — плюс 50 тыс. т к оценкам за счет роста потребления. Аргентинские поставки давят цены: Болгария купила 400 тыс. т дешевой семечки, что составляет 26–27% ее урожая.

Правительство РФ продлило экспортные пошлины на подсолнечник и его производные до августа 2028 года, чтобы сдержать вывоз сырья и поддержать внутренний рынок. Эксперты прогнозируют дальнейшее давление на донских производителей: конкуренция растет, а урожай 2025-го не дал запаса для восстановления экспорта в первом квартале 2026-го.

