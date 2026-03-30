Бывший председатель госкомитета Башкирии Яна Гайдук выйдет на свободу

Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор бывшему председателю госкомитета Башкирии по молодежной политике Яне Гайдук, изменив срок наказания с трех с половиной лет лишения свободы до года и 10 месяцев. Кроме того, коллегия сняла с нее обвинение в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями (ч. 3. ст. 286 УК РФ), оставив в силе лишь то же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность ( ч. 2 ст. 286 УК РФ). Об этом «Ъ-Уфа» рассказали адвокаты осужденной Лиана Файзуллина и Ильмир Шамматов.

Как сообщал «Ъ-Уфа», госпоже Гайдук вменялись преступные действия при переоборудовании памятника истории и культуры Дома Костерина в центре Уфы под молодежный центр «Йэшлек house». По версии следствия, она потребовала от подведомственного учреждения заключить контракт на реконструкцию здания с ООО «Альбит», а также приняла работы без их фактической проверки.

4 июля 2025 года Кировский райсуд Уфы приговорил бывшую чиновницу к трем с половиной годам лишения свободы. Также суд вынес частное постановление в адрес вице-премьера Башкирии Руслана Хабибова за недостаточные меры по противодействию коррупции в правительстве республики. 1 октября Верховный суд Башкирии оставил приговор в силе, только назначив частное определение другому вице-премьеру — Иреку Сагитову. Кассационный суд частные постановления и определения отменил.

Учитывая время под домашним арестом (под следствием Яна Гайдук находится с лета 2024 года) и под стражей, осужденная должна выйти на свободу в скором времени.

«Суд кассационной инстанции переквалифицировал ее действия на ч. 2 ст. 286 УК РФ и назначил наказание 1 год и десять месяцев лишения свободы. После поступления кассационного постановления она подлежит освобождению в связи с отбытым наказанием»,— заявила «Ъ-Уфа» адвокат Лиана Файзуллина.

Майя Иванова