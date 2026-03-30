Под Иркутском за сутки удвоилось количество подтопленных участков

По состоянию на середину дня 30 марта в Приангарье из-за таяния снега подтоплено 98 приусадебных участков, 4 жилых дома и 1 социальный объект. Большая часть подтоплений, 76 участков и 1 дом, приходится на соседствующие друг с другом села под Иркутском — Хомутово, Урик, Куда, Грановщина и Талька. 29 марта в этой местности подтопили около 40 участков.

Остальные подтопленные участки и дома находятся в Усольском, Эхирит-Булагатском и Ольхонском районах Приангарья. Пострадавшая от талых вод областная больница №2 расположена в поселке Усть-Ордынский. Из родильного отделения больницы и стационара в другие медучреждения временно перевели десять пациентов. По информации губернатора региона Игоря Кобзева, уровень воды, попавшей в подвальное помещение, «был не критичен», поэтому перинатальный центр и стационар не были обесточены.

По информации ГУ МЧС России по Иркутской области, в Хомутово задействована инженерная техника для углубления водоотводных канав, вскрывается дорожное полотно для увеличения пропускной способности талых вод. Для мониторинга обстановки привлекается беспилотная авиация МЧС России. Подготовлено четыре пункта временного размещения людей общей вместимостью 1800 человек. В Иркутской области с 18 марта действует режим повышенной готовности до окончания периода весеннего половодья.

Влад Никифоров, Иркутск