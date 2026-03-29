Под Иркутском талыми водами подтопило около 40 участков

В поселке Хомутово под Иркутском из-за активного таяния снега подтопило около 40 земельных участков. Губернатор региона Игорь Кобзев написал в Мах, что вода вышла на несколько улиц, затоплены придомовые территории, подвалы, септики и скважины. Основная водоотводная канава не справляется с объемом воды.

В ликвидации последствий задействованы силы МЧС, администрации Иркутского муниципального округа, дорожной службы, Центра гражданской обороны, минприроды, волонтеры и полиция. Для откачки воды круглосуточно работают 12 мотопомп, четыре насосные станции и две вакуумные машины. Экскаваторы и вакуумные машины углубляют водоотводные канавы.

В селе развернуты два пункта временного размещения, где пока находятся только волонтеры, которые проводят подомовые обходы, помогают расчищать канавы и строят дамбы. Подтопления также фиксируются в поселках Урик, Большая Елань, Усть-Ордынский и Еланцы. Режим повышенной готовности в Иркутской области действует с 18 марта на период весеннего половодья.