Telegram в режиме Шредингера

Россия в ожидании блокировки Telegram. Финальное решение должно быть принято 1 апреля. По крайней мере, дату ранее озвучили депутаты Госдумы. Роскомнадзор это не подтверждал, но и не опровергал. Станет ли среда «черным днем» для пользователей мессенджера?

Второй сезон остросюжетного сериала «Страсти по Telegram» подходит к развязке или к кульминации. Или к очередному этапу развития этой драматической истории, говорят эксперты. Сказать наверняка, что случится 1 апреля собеседники “Ъ FM” не берутся. А вот глава Ростелекома в 27 марта предсказал скорую «смерть» мессенджера. Это произойдет «в ближайшие дни», и это «хорошо», заявил Михаил Осеевский. В СПЧ, напротив, считают, что команде Telegram удастся договориться и избежать радикальных решений. Такое развитие событий допускает и руководитель практики Strategy Partners Сергей Кудряшов:

«Даже в публичном поле звучат разные точки зрения — это значит, что вопрос по-прежнему далек от однозначного решения среди участников дискуссии. С другой стороны, нельзя сказать, что сам процесс развивается успешно с технической точки зрения. Эти два вектора в совокупности могут привести к тому, что ситуация начнет смещаться в более конструктивное русло, предполагающее переговоры.

Иными словами, пространство для маневра пока сохраняется».

Ограничения против Telegram планомерно вводятся с прошлого лета. В феврале Роскомнадзор заявил, что продолжит принимать меры, пока мессенджер не начнет исполнять российские законы. Замедление усилилось уже весной. В середине марта “Ъ” писал, что трафик на платформе заблокирован почти на 80%. Но к концу месяца интенсивность блокировок ослабла до 55%, следует из данных мониторинговых сервисов. С чем это связано, неизвестно.

Умелых пользователей ограничения, судя по всему, не пугают. По данным Mediascope, в феврале аудитория Telegram сократилась почти на 300 тыс. человек из более чем 95 млн. Мессенджер все еще остается крупнейшей в стране платформой по числу пользователей. По крайней мере, пока, указывает IT-эксперт Александр Исавнин:

«Цели, ради которых в свое время вводились блокировки, очевидно, не достигаются. Они не дают никакого эффекта. Это позволяет предположить, что за ними может стоять не только заявленная логика, но и некая вторичная повестка — например, попытки продвигать мессенджер Max.

Поэтому нельзя исключать и принятия хаотичных, на первый взгляд, решений. Впрочем, пользователи Telegram, скорее всего, уже достаточно хорошо к этому подготовились».

Но тотальная блокировка властям не нужна, считает айти-специалист и автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин: «Роскомнадзору, по сути, выгоден режим Шредингера: сервис то ли работает, то ли нет. И, возможно, никакой конкретной точки — будь то 1 апреля или 16-е — к которой ситуация окончательно прояснится, просто не будет. Скорее, сохранится текущее постепенное ужесточение — уже сейчас его достаточно, чтобы существенно снизить использование, и дальше усиливать давление может и не понадобиться. Не исключено, что такая ситуация сохранится надолго».

При этом полностью заблокировать Telegram возможно, уверен IT-эксперт Александр Исавнин, но это сценарий для антиутопии: «Чтобы добиться такой блокировки, о которой мечтают некоторые чиновники, фактически пришлось бы полностью отключить Россию от интернета. Нельзя избирательно перекрыть доступ к одному сервису и при этом сохранить полноценную работу остальных. Однако до такого радикального сценария, скорее всего, дело не дойдет. Прежде нас ждет затяжной период ограничений, когда доступ к информации и интернет-сервисам будет постепенно ухудшаться».

Хотя некоторые пользователи соцсетей все еще искренне надеются, что блокировка Telegram станет всего лишь первоапрельской шуткой.

Екатерина Вихарева