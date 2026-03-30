Два бойца «Орлана» пострадали при детонации БПЛА в Белгородской области

Беспилотник взорвался в селе Доброе Грайворонского округа Белгородской области. В результате были ранены два бойца подразделения Росгвардии «Орлан». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сослуживцы доставили бойцов в Грайворонскую центральную райбольницу. У обоих диагностировали осколочные ранения и баротравмы. Для дальнейшего лечения их планируют перевести в горбольницу №2 Белгорода.

В утреннем обращении Вячеслав Гладков поднял вопрос влияния отключений мобильного интернета на состояние детей с сахарным диабетом. Из жалоб родителей следует, что оборудование иностранного производства не работает во время ограничений, из-за чего оперативно узнать уровень сахара в крови ребенка невозможно. Глава региона уточнил, что зарубежные серверы и программное обеспечение нельзя включить в «белые списки». В связи с этим был заключен контракт с отечественным производителем, который уже во втором квартале 2026 года должен начать поставлять белгородским детям российское медоборудование.

Алина Морозова