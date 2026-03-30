Башкирия в 2025 году опустилась на 25 место по строительству жилья в стране

Башкирия находится на 25-м месте среди регионов по строительству жилья в 2025 году, сообщает «РИА Рейтинг». В республике в прошлом году в пересчете на одного жителя введено 0,75 кв. м жилья, это на 9,8% меньше, чем годом ранее. В регионе введено 2,8% от общего объема введенного в 2025 году жилья в стране (108,1 млн кв. м).

В 2024 году республика была на 18-м месте рейтинга, тогда ввод жилья составлял 0,83 кв. м на человека.

Лидерами рейтинга стали Ленинградская область, где в прошлом году ввели 2,05 кв. м жилья на человека, Тюменская область (1,82 кв. м жилья на человека) и Алтай (1,75 кв. м жилья на человека).

На последних местах рейтинга — Магаданская область (0,12 кв. м на человека), Мурманская область (0,15 кв. м) и Чукотский автономный округ (0,25 кв. м).

Как сообщал «Ъ-Уфа» со ссылкой на исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры Артема Ковшова, в 2025 году строительные компании и индивидуальные застройщики Башкирии ввели в эксплуатацию немногим более 3,02 млн кв. м жилья. По данным Башстата, в прошлом году индивидуальные застройщики построили более 2,33 млн кв. м, а девелоперы — 1,01 млн кв. м. Нынешний показатель — самый низкий с 2021 года, когда объем сдачи составил 2,9 млн кв. м.

Майя Иванова