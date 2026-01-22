В прошлом году Башкирия не смогла достичь прогнозируемых показателей ввода жилья

В 2025 году строительные компании и индивидуальные застройщики Башкирии ввели в эксплуатацию немногим более 3,02 млн кв. м жилья, доложил депутатам Курултая исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Артем Ковшов. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 9,8%.

Как сообщал «Ъ-Уфа», по итогам ноября отставание составляло более 23%: за 11 месяцев в Башкирии появилось 2,81 млн кв. м жилья. Таким образом, за декабрь удалось сдать около 210 тыс. кв. м жилых помещений.

По данным Башстата, в прошлом году индивидуальные застройщики построили более 2,33 млн кв. м, а девелоперы — 1,01 млн кв. м.

Нынешний показатель — самый низкий с 2021 года, когда объем сдачи составил 2,9 млн кв. м. В 2022 году построено 3,06 млн, в 2023 — 3,32 млн кв. м. «Динамика общего ввода жилья снизилась за счет индивидуального строительства. Ввод ИЖС составил 1,98 млн кв. м жилья»,— объяснил господин Ковшов. Строительные компании сдали 1,04 млн кв. м.

По прогнозу социально-экономического развития Башкирии на 2026 год, в 2025 году планировалось ввести в эксплуатацию 3,25 млн кв. м.

Идэль Гумеров