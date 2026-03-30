В МИД России сообщили о тревоге из-за «военных авантюр» США

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что американская внешняя политика вызывает беспокойство у Москвы.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«По вине стран Запада во главе с США продолжаются хаотизация и дестабилизация международных отношений. (…) И те военные авантюры Трампа (…) это не что иное, как попытки, опираясь на "право сильного", сохранить свое господствующее положение в мире в духе колониальных империй прошлого»,— сказал он на конференции «Россия — Узбекистан: стратегическое партнерство на евразийском пространстве» (цитата по ТАСС).

Господин Галузин добавил, что неспровоцированное, по его мнению, нападение США и Израиля на Иран стало очередным проявлением этой тенденции. Также он указал на попытки западных стран разрушить открытую и инклюзивную архитектуру сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Российская сторона, по словам Михаила Галузина, выступает за демократизацию международных отношений и формирование более справедливого мироустройства, основанного на уважении интересов всех государств и их права самостоятельно выбирать путь развития.