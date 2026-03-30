Желаемый размер пенсии в Челябинске вырос на 10% за полгода

Жители Челябинска считают приемлемой пенсию в размере 53,8 тыс. руб. За полгода эта сумма выросла на 10%, или на 4,9 тыс. руб., следует из опроса платформы SuperJob.

В целом по стране достойная пенсия, по мнению россиян, составляет 53,5 тыс. руб. в месяц, что на 7% выше показателей опроса, проведенного в октябре 2025 года. Рейтинг мегаполисов с максимальными пожеланиями возглавляет Москва: жители столицы хотели бы получать 57,9 тыс. руб. В топ-5 попали Санкт-Петербург (57,6 тыс. руб.), Хабаровск (55,5 тыс. руб.), Краснодар (54,9 тыс. руб.), а также Владивосток и Красноярск (по 54,5 тыс. руб.).

Виталина Ярховска