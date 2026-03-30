Два красноярца украли более 250 кг котлет и салатов со склада продуктовой сети

Два жителя Красноярска обвиняются в краже более 250 кг готовых блюд со склада одной из сетей супермаркетов. Ущерб составил 60 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным следствия, кладовщик на складе продуктовой сети и водитель-экспедитор похищали готовое питание, которое должно было поступать в торговые точки. Фигуранты грузили в автомобиль коробки с приготовленными картофелем, рыбой, котлетами и салатами, а затем делили их между собой. В октябре—ноябре прошлого года злоумышленники семь раз вывозили со склада коробки с едой.

Следствие по уголовному делу о краже, совершенной организованной группой (ч. 4 ст. 158 УК РФ), завершено. До суда обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.