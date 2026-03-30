Индия на четверть увеличила импорт российского угля в марте

За первые три недели марта Индия нарастила импорт российского угля на четверть по отношению к февралю. Портовые отгрузки за этот период составили 1,7 млн т, что в годовом выражении выше почти на 50%, сообщает РБК со ссылкой на Центр ценовых индексов (ЦЦИ).

Перевозки твердого топлива по железной дороге за 19 дней марта в адрес портов Азово-Черноморского бассейна выросли в среднем на 7% ежесуточно месяц к месяцу, до 68 тыс. т, Дальнего Востока — на 5%, до 319 тыс. т. Отправки в северо-западном направлении снизились на 2%, до 80 тыс. т в сутки.

Положительная динамика, согласно отчету ЦЦИ, наблюдается с февраля. Росту отгрузок сопутствуют несколько факторов — в частности, непогода в Австралии, являющейся одним из крупнейших поставщиков угля в Индию, а также неопределенность с индонезийским экспортом и праздники в Китае.

Вслед за ростом поставок увеличились и ставки фрахта — за прошедшую неделю на 3–10% по отношению к предыдущей, до $39–43 за тонну в зависимости от направления. Наиболее выражено подорожание на юге. Эксперты называют такие уровни историческим максимумом.

Аналитики BigMint прогнозируют, что в 2026 финансовом году (с 1 апреля по 31 марта) Индия увеличит импорт металлургического угля из России на 8% год к году, до 23,8 млн тонн. Это соответствует второму месту среди поставщиков. Как отмечают в BigMint, индийский импорт российского металлургического угля увеличивается благодаря скидкам, притом что местные металлурги стремятся к оптимизации затрат и диверсификации поставок сырья.

