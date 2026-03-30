ММК расширил линейку металлопродукции строительного назначения

На Магнитогорском металлургическом комбинате освоено производство арматурного проката повышенной прочности. Он прошел специализированные испытания на стойкость к коррозионному растрескиванию, сообщает пресс-служба компании.

Несколько новых видов продукции производятся в мотках диаметром от 8 до 12 мм и в прутках диаметром от 12 до 32 мм. Они применяются при армировании сборных железобетонных конструкций и возведении монолитного железобетона. Прокат обладает улучшенными показателями выносливости и пластичности, что позволяет использовать такую арматуру в высоко нагруженных промышленных сооружениях, подчеркивают в пресс-службе ММК.