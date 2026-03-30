Генштаб сообщил о миллионах хакерских атак из Америки на реестр воинского учета

Более 19 млн хакерских атак было совершено на российский реестр воинского учета за время его работы. Атаки осуществлялись преимущественно с серверов в США и Аргентине, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Реализованные меры защиты информации позволили обеспечить постоянную работу реестра в штатном режиме», — рассказал господин Бурдинский в интервью газете «Красная звезда». Он отметил, что утечек персональных данных граждан не было допущено.

Евгений Бурдинский отметил, что осенняя призывная кампания прошлого года проводилась с применением реестра воинского учета. Призывникам были направлены повестки в письменной форме, которые дублировались в электронном виде. Он добавил, что уведомления о размещении повесток приходили гражданам в личные кабинеты на «Госуслугах». Господин Бурдинский подчеркнул, что проделанная работа позволила завершить призывную кампанию значительно раньше.