В Челябинской области из-за паводка затоплено пять участков автодорог

На территории Челябинской области 30 марта зафиксировали пять подтопленных участков автодорог. Об этом сообщается в оперативной сводке регионального управления МЧС РФ.

Так, талые воды затопили дорогу в Брединском округе — между поселками Рымникский и Сосновка, в Варненском округе — между поселком Кызыл-Маяк и селом Варна, в Сосновском округе — между поселком Рощино и деревней Ужевка.

Под водой также оказались дороги в поселке Александровский Кизильского округа и деревне Булатово Уйского округа.

Ольга Воробьева