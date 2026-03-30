В Челябинской области из-за паводка затоплено пять участков автодорог
На территории Челябинской области 30 марта зафиксировали пять подтопленных участков автодорог. Об этом сообщается в оперативной сводке регионального управления МЧС РФ.
Так, талые воды затопили дорогу в Брединском округе — между поселками Рымникский и Сосновка, в Варненском округе — между поселком Кызыл-Маяк и селом Варна, в Сосновском округе — между поселком Рощино и деревней Ужевка.
Под водой также оказались дороги в поселке Александровский Кизильского округа и деревне Булатово Уйского округа.