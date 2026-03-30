Музыкальный лейбл Zhara Music перезапущен

Бывший топ-менеджер Warner Music в России Бахтияр Алиев (музыкант Bahh Tee) и певец Эмин Агаларов стали совладельцами нового ООО «Жара Мьюзик», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Юрлицо было зарегистрировано 26 марта, господин Алиев и господин Агаларов владеют в нем равными долями в 50%. В качестве руководителя ООО указан Николай Салмин — партнер Bahh Tee в другом проекте, дистрибуторе Ovokacho.

Собеседники “Ъ” на музыкальном рынке предполагают, что объем инвестиций в новый проект составит от 300 млн руб. Партнером лейбла в части цифровой дистрибуции на стриминговые площадки источники называют Ovokacho, который уже успешно работает с другим лейблом Бахтияра Алиева — Lotus Music (представляет интересы Emin, HammAli & Navai, The Limba, Jazzdauren).

В будущем лейблы Lotus Music и «Жара Music» не будут объединены, считает один из опрошенных “Ъ” продюсеров: «Скорее всего, в Lotus останутся артисты, с которыми работает непосредственно Бахтияр, а в "Жаре" — подписанты, которых выберет Эмин Агаларов».

