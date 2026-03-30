Telegram-каналы увеличивают объем контента при замедлении мессенджера

Более 60% публичных каналов в Telegram увеличили частоту публикаций после начала замедления мессенджера, следует из данных сервиса Sfeкyx. С середины декабря 2025 года по конец марта 2026-го рост был заметен в первую очередь у крупных каналов, где медианная частота выросла с 9 до 9,2 поста.

По оценке Sfeкyx, суммарная активность блогов выросла на 4%. При этом эффективность публикаций за период снизилась: медианные просмотры по всем категориям каналов упали на 16,2%. Малые каналы теряют до 17% просмотров, а крупные — до 9%. В компании говорят, что такая динамика — показатель не стагнации Telegram, а перехода в фазу «стрессовой адаптации», где на фоне конкуренции за внимание пользователей разрыв между крупными и малыми каналами усиливается.

С начала замедления медиа в Telegram у ряда блогеров стала падать аудитория, в среднем на 10–15%, многие из них уже серьезно задумываются о переходе на альтернативные площадки, заявили в рекламном агентстве Purple Door. В середине марта было отмечено кратковременное сокращение рекламных постов на 10%, но затем произошла нормализация спроса и даже рост на уровне 15% год к году, говорят в Telega.in.

