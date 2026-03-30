В Пригородном районе Северной Осетии введен режим повышенной готовности

Власти Пригородного района Северной Осетии объявили режим повышенной готовности в связи с последствиями сильных ливней. Об этом сообщили в районной администрации.

Из-за дождей подмыло грунт автодороги Октябрьское — Тарское, обрушились подпорная стена и пешеходный мост через реку Камбилеевка в селе Октябрьском на улице Павла Тедеева. Также размыты опоры газопровода-отвода высокого давления на участке переезда через реку Кизилка вблизи станицы Архонской.

Аварийные службы работают над восстановлением дороги в Тарском ущелье, чтобы возобновить транспортное сообщение. Около 4 тыс. жителей села Тарское остались временно отрезанными от города. В других населенных пунктах вдоль русла Камбилеевки происшествий не зафиксировано.

Вечеров 29 марта глава республики Сергей Меняйло написал в своем Telegram-канале, что по восстановленному участку дороги смогли проехать первые автомобили:

«Первые машины проехали по восстановленному участку дороги между селениями Октябрьское и Тарское. Специалисты Комитета дорожного хозяйства весь день ведут работы. Мы понимаем, насколько это важно для жителей населенных пунктов», — сообщил Сергей Меняйло.

Ранее режим повышенной готовности введен в Дагестане, где из-за обильных осадков объявлены чрезвычайные ситуации в ряде районов. В Буйнакске, Хасавюртовском районе и Махачкале эвакуированы более 3,3 тыс. человек, включая 1 тыс. детей. Ливни также повредили железнодорожную инфраструктуру — разрушены пролеты мостов на перегонах Каякент — Берикей и Хасав-Юрт — Кади-Юрт.

