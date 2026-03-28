В Дагестане из-за удара стихии ввели режим повышенной готовности

Власти Дагестана объявили режим повышенной готовности до 30 марта из-за обильных осадков, которые вызвали перебои с энергоснабжением в 22 муниципальных районах и одном городском округе. Пресс-служба администрации главы республики разместила это сообщение в своем Telegram-канале.

Глава республики Сергей Меликов потребовал от правительства оперативно проработать финансовую помощь муниципалитетам для устранения последствий чрезвычайной ситуации. Глава республики отметил, что осадки достигли 50 мм по всей территории, а наибольшие проблемы с электричеством возникли в Махачкале, где ввели режим ЧС.

Стихия особенно сильно ударила по столице, Дербенту, Ахты, Куппе, Касумкенту, Избербашу и Кумуху — там выпало максимум осадков, что привело к массовым подтоплениям и отключениям света. По данным МЧС, более 320 тыс. человек в республике остались без электроэнергии, а в Махачкале экстренные службы эвакуировали 73 человека из затопленных домов. Городские власти развернули пункты временного размещения в профессионально-педагогическом колледже, Махачкалинском финансово-экономическом колледже, гостиницах «Эпос» и «Бизо»; при необходимости добавят новые. Меликов поручил усилить охрану объектов энергетики и газоснабжения, чтобы предотвратить новые сбои.

Погода 28 марта усилила кризис: в Махачкале днем шел дождь при +12°C и ветре 13 м/с, в Дербенте температура не превысила +7°C с непрерывными осадками. Ранее подобные инциденты повторялись — в январе 2026 года 36 муниципалитетов перешли в режим готовности из-за снега и ветра до 31 м/с, а 13 марта более 68 тыс. жителей 12 районов сидели без света после аварий. В апреле 2025-го семь районов ввели ЧС из-за снегопадов, отключивших 100 населенных пунктов. Экстренные службы республики перевели на усиленный режим, медучреждения — в особую готовность, а аварийные бригады ведут восстановительные работы.

Сергей Меликов подчеркнул сложность положения в столице, где подтопления парализовали инфраструктуру, и призвал к скорейшей помощи. Жители получили SMS-оповещения, как в прошлых случаях, чтобы минимизировать риски. Власти обещают оперативно восстановить энергоснабжение и подсчитать ущерб для федеральных субсидий. Ситуация остается напряженной, но под контролем — осадки продолжаются, и бригады работают круглосуточно.

Станислав Маслаков