Донская прокуратура взяла под контроль права пострадавших от удара БПЛА по Таганрогу

Прокуратура Ростовской области взяла ситуацию в Таганроге под строгий контроль после массированной ночной атаки беспилотных летательных аппаратов 29 марта 2026 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Военные ПВО сбили дроны, но обломки обрушились на город, унесли одну жизнь и ранили еще одного мужчину. Губернатор Юрий Слюсарь подтвердил гибель человека в своем Telegram-канале, отметив возгорания и разрушения на земле, где экстренные службы эвакуировали жителей из опасных зон.

Прокурор Таганрога Роман Коломойцев прибыл на место событий и ведет личный надзор за ходом расследования и помощью людям. Прокуратура координирует действия с МЧС, Минздравом и другими ведомствами, чтобы медики оперативно доставили пострадавшего в больницу, а жильцов расселили из поврежденных домов. Жители уже звонят на горячую линию +7 (928) 279-55-21, где прокуроры принимают жалобы и консультируют по выплатам и восстановлению имущества.

Как ранее писал «КоммерсантЪ - Ростов-на-Дону», атака началась вечером 29 марта. Обломки упали на жилые кварталы и промышленную инфраструктуру, вызвали пожары, которые пожарные тушили до утра 30 марта. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в тот же день ночью дроны сбили также в Шолоховском и Родионово-Несветайском районах, но там обошлось без жертв.

Станислав Маслаков