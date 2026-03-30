В СКР доложат по делу об избиения мальчика мамой на Урале за «предательство»

Центральный аппарат СКР получил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту истязания в Екатеринбурге, передает Следком. Дело было возбуждено по ст. 117 УК РФ управлением СКР по Свердловской области.

Причиной возбуждения уголовного дела стали публикации в социальных сетях, согласно которым пьяная жительница применила насилие в отношении несовершеннолетнего сына.

Накануне «Четвертый канал» опубликовал видео с камеры домофона на ул. 40-летии Комсомола. Жительница наносила удары руками и пакетом, крича, что сын ее «предал». Он пытался успокоить ее, говоря: «Мама, не плачь, пожалуйста, я на твоей стороне всегда», и помог ей встать, когда она упала.

