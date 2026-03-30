КНДР провела наземные испытания твердотопливного ракетного двигателя

В КНДР прошли наземные испытания твердотопливного ракетного двигателя с максимальной тягой 2,5 тыс. килоньютонов. За ходом наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Двигатель изготовлен с использованием композитного материала из углеродного волокна. Испытание было частью пятилетнего плана развития национальной обороны. По словам Ким Чен Ына, испытание имеет огромное значение для развития стратегического военного потенциала страны.

По данным южнокорейского агентства «Рёнхап», предыдущее испытание проходило в сентябре прошлого года, и тогда максимальная тяга двигателя составляла около 2 тыс. килоньютонов. Предполагается, что двигатель создается для использования в межконтинентальной баллистической ракете «Хвасон-20», разработка которой еще продолжается.

Эрнест Филипповский