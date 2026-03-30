Гоминьдан предложил сократить специальный оборонный бюджет Тайваня

Парламентские комитеты Тайваня завершили рассмотрение трех версий законопроекта о специальном оборонном бюджете, но не пришли к единому мнению о его итоговом размере. Об этом сообщает газета Taipei Times.

Оппозиционная Китайская националистическая партия (Гоминьдан) представила обновленную версию документа, в которой предлагает выделить на оборону около NT$380 млрд ($11,8 млрд). Это значительно меньше суммы в NT$810 млрд ($25,2 млрд), которую партия продвигала ранее.

Предложение оппозиции резко контрастирует с планом администрации Тайваня, настаивающей на бюджете в NT$1,25 трлн ($39 млрд). Издание отмечает: такое радикальное сокращение со стороны Гоминьдана свидетельствует о его протесте против масштабных закупок американского вооружения.

Как сообщала представитель партии Лу Шиу-Йен в интервью Liberty Times, предложенная администрацией сумма может быть разделена на три части. Первая в размере $11 млрд уже принята парламентом. Вторую часть объемом $14 млрд следует принять еще до нового соглашения с США о закупках. А третью часть около $15 млрд — включить в регулярный бюджет, поскольку она пойдет на внутренние закупки для военного и невоенного использования.

