Власти Финляндии объяснили, почему не сбили упавшие в стране дроны

Власти Финляндии объяснили, что не сбили украинские дроны в районе Коуволы, так как они не представляли непосредственной опасности.

Как передает Iltalehti, несмотря на то что истребитель идентифицировал один из дронов, военные решили не открывать огонь. Как уточнил генерал-майор ВВС Финляндии Тимо Херранен, отказ от применения оружия был продиктован в том числе стремлением избежать разрушений. Министр обороны Антти Хяккянен добавил, что профильные службы отреагировали на инцидент мгновенно и в данный момент занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося.

Два беспилотника упали на территории Финляндии утром 29 марта. Премьер-министр Петтери Орпо не исключил, что аппараты могли принадлежать Украине. Кроме того, полиция зафиксировала приземление еще одного неизвестного дрона на лед в море неподалеку от города Эспоо.