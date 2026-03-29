1,1 тысячи человек эвакуировали в Чечне из-за подтоплений

Более 1,1 тыс. человек эвакуировали в Чечне из подтопленных поселка Кундухово, города Гудермес и села Брагуны после сильных дождей, сообщает МЧС. В около 600 домах была откачана вода, еще 1,3 тыс. остаются затопленными.

По информации ведомства, пострадавших нет. Эвакуированные граждане разместились у родственников. Уровень воды в реках региона понижается, добавили в МЧС. «На реках выставлены дополнительные посты сотрудников МЧС России, которые проводят круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки»,— указано в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

27 марта в Чечне начались сильнейшие за 107 лет ливни. 28 марта в нескольких городах пропало водо- и теплоснабжение из-за отключений света. Уровень воды в некоторых местах поднялся на 1,5 м.

