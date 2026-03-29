Слет бросающих

В воскресенье в Москве завершился традиционный фестиваль баскетбола 3х3 — Кубок Красной площади. Уже пятый год он проходит в центре столицы — в историческом здании Гостиного двора. В этот раз в фестивале в общей сложности приняли участие около 900 команд. Его кульминацией стал турнир Кубок Красной площади, в котором выступали топовые команды России. Победил действующий чемпион России Bionord PRO. Впрочем, открытием турнира стал, скорее, соперник Bionord по финалу. Команда DAWGS вообще-то выступает в медиалиге и в соревнованиях такого уровня ранее не играла. Но благодаря Антону Понкрашову, бронзовому призеру Игр-2012 в Лондоне по баскетболу большому, выдала блестящий результат.

В субботу и воскресенье (28–29 марта) в Москве, в Гостином дворе проходил фестиваль Кубок Красной площади. Впервые мероприятие, организуемое Ассоциацией «Стритбаскет-Россия» и Департаментом спорта Москвы, состоялось еще в 2022 году и сходу привлекло мощное внимание. В общей сложности в фестивале тогда приняли участие более 500 команд разных возрастов и уровней — от детских до высокопрофессиональных. Успех турнира не оставлял поводов его не повторять. Тем более, что интерес к нему постоянно рос. Кубок Красной площади образца 2026 года собрал уже почти 900 команд — рекордный за его историю показатель. Такое внушительное число коллективов набралось ввиду демократичности доступа к фестивалю, предусматривавшего и Детский Кубок (возрастные группы от 7 до 13 лет) сразу в семи категориях, и Открытый Кубок (от 14 лет) где играли сразу в десяти категориях, начиная от турнира юношей 2011/12 годов рождения, заканчивая мужчинами в возрасте от 40 лет.

Собственно фестивальная часть, как и всегда, была представлена многочисленными конкурсами, мастер-классами, автограф-сессиями. Но главное это игра, а кульминацией, как всегда, стал, собственно, Кубок Красной площади. Участие в профессиональном турнире приняли 12 лучших команд страны, включая действующего чемпиона России Bionord PRO. Среди баскетболистов Bionord сразу два серебряных призера Олимпиады: Александр Зуев и Станислав Шаров в Токио-2020 в составе сборной России по баскетболу 3х3 стали вторыми. Любители же баскетбола традиционного не могли не заметить, что в составе команды DAWGS, коллектива, вообще-то выступающего в медиалиге, значился Антон Понкрашов. Тот самый, что в 2007 году стал со сборной России чемпионом Европы, а в Лондоне-2012 завоевал «бронзу». Иными словами, был причастен к лучшим результатам российского баскетбола в нынешнем столетии.

И ведь именно Понкрашову, несмотря на то что ему через три недели исполнится уже 40 лет, удалось довести свою команду до финала. Причем в таком прекрасном стиле, что он удостоился звания MVP соревнований. Правда на финал даже талантов Понкрашова не хватило. Все-таки Bionord PRO сильнейший коллектив России и это не могло не сказаться на исходе решающего матча. Пермская команда победила со счетом 21:17 и сохранила статус победителя Кубка Красной площади. Всего же Bionord PRO этот турнир выигрывал уже три раза из пяти.

Арнольд Кабанов