США и Израиль ударили по технологическому университету в иранском Исфахане

Исфаханский технологический университет подвергся атаке США и Израиля, заявила пресс-служба учебного заведения. Четыре сотрудника пострадали, передает иранское агентство Fars.

Атака произошла в 14:00 (13:30 мск), пишет Fars. Это второй удар по Исфаханскому технологическому университету за последние дни. Целью атаки был один из исследовательских институтов университета, однако были повреждены и другие здания, утверждает Fars.

29 марта Корпус стражей исламской революции заявил о планах ударить по двум университетам США и Израиля на Ближнем Востоке. Цель — отомстить за разрушенные иранские научные заведения, добавили в КСИР.