Казанцы встали на пути

В центральном матче недели баскетбольной Единой лиги ВТБ УНИКС со счетом 75:67 обыграл «Локомотив-Кубань». Для казанской команды это четвертая победа над краснодарцами в четырех матчах нынешнего сезона. В турнирной таблице регулярного чемпионата она занимает второе место за шесть туров до конца. Вряд ли УНИКСу удастся настигнуть имеющего на две победы больше ЦСКА, но ниже он уже наверняка не упадет.

Матч регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ в Казани

Матч регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ в Казани

В воскресном матче УНИКСа и «Локомотива-Кубани» многое вращалось вокруг трехочковых. Хозяева, как обычно, их бросали охотно. Снайпер Тай Брюэр забил 5 из 11 попыток. Разок попал центровой Маркус Бингем. А общекомандный процент реализации дальних бросков составил 41,7%. У гостей в этом компоненте, тоже как обычно, все было скромно. До большого перерыва игроки краснодарского клуба лишь четыре раза попробовали свои силы из-за дуги — и четыре раза промазали.

Тем не менее баскетболисты «Локомотива-Кубани» находили способы набирать очки: они успешно забирались под кольцо и атаковали оттуда. Чаще других там оказывался Патрик Миллер, набравший в итоге 19 очков и ставший самым результативным игроком встречи. Не меньше, чем классных завершений, было у Миллера классных пасов (всего на его счету восемь результативных передач).

Одним — в стартовой четверти — он отправил центрового Винса Хантера в полет, и тот завершил аллей-уп. Другим — в начале финальной четверти — он «слепой» передачей с отскоком от пола подключил того же Хантера, шедшего в «краску» вторым темпом.

Партнер, вколотив мяч в кольцо сверху, позволил команде повести в пять очков.

Да, за семь минут до конца «Локомотив-Кубань», невзирая на ужасающий по меркам современного баскетбола процент реализации трехочковых (16,7%), вел. Он неплохо защищался и не позволял сопернику легко набирать очки в трехсекундной зоне.

Но в концовке на первый план вышла вариативность. Через минуту Дмитрий Кулагин попал издали и счет сравнял. Вскоре «Локомотив-Кубань» вновь вышел вперед, но развить успех не сумел. Оппонент перекрыл ему привычный путь, отразил три прохода под свою корзину. А броски с периметра — даже открытые — у краснодарцев все не летели.

Решающий перевес казанцам подарила «трешка» Андрея Лопатина за полторы минуты до финиша. А окончательно интригу убил еще один бросок с дистанции от Кулагина — правда, с заступом, а значит, только двухочковый.

В итоге — 75:67 в пользу УНИКСа, который взял верх в каждой из четырех встреч против «Локомотива-Кубани» в нынешнем сезоне.

Теперь на счету казанской команды, занимающей второе место, 29 побед и 5 поражений в текущем регулярном чемпионате. Ее шансы нагнать возглавляющий таблицу московский ЦСКА (31 победа, 3 поражения) минимальны — до конца гладкого первенства остается всего шесть туров. При этом и ниже УНИКС уже наверняка не упадет: у замыкающего тройку лидеров «Зенита» баланс 24–10.

«Локомотив-Кубань» идет четвертым (23–12). Помимо УНИКСа в проходящей в четыре круга регулярке он не смог обыграть и ЦСКА — уступил трижды, заключительная встреча состоится 7 апреля в Москве. Еще два поражения от армейцев краснодарская команда потерпела в Winline Basket Cup — внутрисезонном турнире Единой лиги.

Роман Левищев