Жилой дом в Ленинградской области поврежден при ударе БПЛА

Обломки БПЛА повредили жилой дом в деревне Систо-Палкино Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По словам губернатора, возгорание в порту Усть-Луга, возникшее при атаке БПЛА, локализовано. К тушению привлекли дополнительные силы, в том числе два пожарных поезда.

«Силы и средства ПВО находятся в боевой готовности»,— написал господин Дрозденко в Telegram-канале.

Утром 29 марта Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 36 беспилотников над Ленинградской областью. В аэропорту Пулково несколько раз вводились ограничения на работу.