Над Ленинградской областью сбили 36 БПЛА

За 29 марта над Ленинградской областью уничтожили 36 беспилотников. В течение дня не исключены повторные атаки дронов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Опасность БПЛА в Ленобласти объявляли два раза: с 2:14 по 9:47 мск над территорией всего региона и с 11:59 по 12:47 мск в Волховском, Киришском и Тихвинском районах. Александр Дрозденко также указал, что возможно понижение скорости мобильного интернета. В аэропорту Пулково трижды вводили ограничения в качестве мер безопасности.

Морской порт Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти загорелся после налета БПЛА. О начале возгорания губернатор сообщил в 6:46 мск, о ликвидации огня информации к данному моменту не было.