В Махачкале восстановили работу двух из трех подтопленных подстанций

Две из трех подтопленных подстанций в Махачкале — «Восточная» и «Махачкала-110» — восстановили работу. Об этом сообщил глава города Джамбулат Салавов. По его словам, на подстанции «Приморская» продолжается откачка воды.

В микрорайонах Турали и Пальмира эвакуировали более 150 жителей. Часть из них разместили в пунктах временного размещения, сообщил Джамбулат Салавов.

Из-за сильных дождей в Дагестане произошли массовые подтопления, а также сбои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. Без света остались более 500 тыс. жителей. В горных районах зафиксированы камнепады и селевые потоки, что дополнительно осложнило обстановку.

