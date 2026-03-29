В Энергодаре произошли перебои с электроэнергией после обстрела ВСУ

Энергодар в Запорожской области был обесточен после обстрела Вооруженных сил Украины, заявил мэр Максим Пухов. По его словам, энергетики уже восстановили повреждения электросетей. Ведется поэтапный запуск оборудования, добавил он.

«Степень повреждений установить пока сложно, продолжается обстрел»,— написал господин Пухов в Telegram-канале.

Энергодар — город, основанный как спутник крупнейшей в Европе Запорожской АЭС и Запорожской ГРЭС. 28 марта Максим Пухов заявлял о «критически высокой» интенсивности атак на Энергодар.