Мэр Энергодара сообщил о «критически высокой» интенсивности атак ВСУ на город

Глава Энергодара Максим Пухов сообщил об ударах ВСУ по гражданской инфраструктуре города. Пострадали два мирных жителя. В Telegram-канале он предупредил жителей о «критически высокой» интенсивности атак на Энергодар.

«Враг бил по жилым зонам, объектам и людям... Энергодарцы! Последние дни — критически высокая интенсивность дроновых атак. Враг не разбирает цели. Будьте максимально внимательны и осторожны»,— написал господин Пухов.

Во время налета БПЛА на город пострадали мужчина 1988 года рождения и женщина 1995 года рождения. Их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Несколько беспилотников попали в автомобили.

Энергодар — город в Запорожской области, основанный как спутник крупнейшей в Европе Запорожской АЭС и Запорожской ГРЭС. Мэр Энергодара периодически сообщает об обстрелах города со стороны ВСУ. Накануне Максим Пухов сообщил об ударе FPV-дрона по вышке сотовой связи в Энергодаре. 26 марта FPV-дрон ударил по центру Энергодара.