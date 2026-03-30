Китай — на вход, США — на выход

Положительное сальдо внешней торговли товарами Евросоюза в 2025 году сократилось до €130 млрд, свидетельствуют данные Евростата. Статистика указывает на усиление роли Китая как ключевого поставщика товаров в ЕС, а США — как главного экспортного рынка. На этом фоне Брюссель в своей торговой политике продолжит сочетать защиту внутреннего рынка с сохранением открытости для партнеров, готовых к повышению прозрачности поставок,— такой баланс нужен для минимизации влияния торговых шоков на экономику.

Фото: Michael Probst / AP

В 2025 году положительное сальдо внешней торговли товарами ЕС составило €130 млрд, сообщает Евростат. В сравнении со значением 2024 года (€140 млрд) показатель несколько снизился. Причина — импорт в прошлом году рос чуть быстрее экспорта. Закупки увеличились на 2,4%, поставки за рубеж — на 1,9%.

Лидером по вкладу во внешнюю торговлю Евросоюза остается Германия. В 2025 году на нее пришлось 26,1% совокупного экспорта за пределы союза и 18,8% совокупного импорта. По экспорту второе место занимает Италия (11,8%), третье — Франция (10,6%), четвертое — Нидерланды (10,3%). По импорту после Германии следуют Нидерланды (17,7%), Франция (10,4%) и Италия (10,2%).

Высокую долю Нидерландов Евростат объясняет так называемым эффектом Роттердама: через этот крупнейший морской порт ЕС в союз поставляется большой поток товаров, которые затем отправляются в другие европейские страны. По этой же причине у Нидерландов традиционно крупнейший среди стран ЕС торговый дефицит во внешней торговле — €173,7 млрд. Самые большие профициты — у Германии, Ирландии и Италии.

Что касается ключевых внешнеторговых партнеров, то по экспорту главным рынком сбыта для ЕС в 2025 году оставались США (см. график), на эту страну пришелся 21% экспорта товаров. Европейские отгрузки в Штаты выросли на 3,6%. США с долей 14,1% занимают второе место в топе поставщиков товаров в ЕС, при этом такие закупки увеличились в прошлом году на 5,2%. Статистика, таким образом, свидетельствует о серьезной зависимости Европы от американских товаров, что объясняет, например, ратификацию Европарламентом торгового соглашения с США. Несмотря на долгие споры, на прошлой неделе власти согласились на закупку энергоресурсов и обнуление пошлин для Штатов ради снижения американских тарифов для Евросоюза (см. “Ъ” от 27 июля 2025 года).

Разбивка по странам показывает, что роль Китая как ключевого поставщика товаров (доля — 22,3%) в ЕС в 2025 году усилилась, при этом страна стала закупать меньше европейских товаров. Экспорт Евросоюза в КНР снизился на 6,5%. На фоне такой динамики Еврокомиссия, отметим, продолжает антидемпинговые расследования в отношении китайских поставщиков, что усложняет поставки химической продукции, стали, кукурузы и других товаров КНР в Евросоюз.

Чувствительной для Китая может стать отмена действующей льготы для товаров стоимостью до €150 (они освобождены от действия пошлин) — сворачивание этой меры предусмотрено реформой таможенных правил, о работе над которой в конце прошлой недели заявили Совет ЕС и Европарламент. Детали реформы будут объявлены позже, пока же ясно, что речь идет в том числе о цифровизации таможенного контроля, определении прозрачных правил игры для сектора электронной торговли, а также об отказе от излишней бюрократии. Предполагается, что ужесточение некоторых требований для торговых партнеров позволит Евросоюзу отказываться от части импорта, наращивая прозрачные поставки и сохраняя таким образом достаточный для противостояния торговым шокам уровень открытости.

Кристина Боровикова