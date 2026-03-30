Грантам провели тонкую настройку

Правительство донастраивает механизм поддержки особо значимых IT-проектов по замещению иностранного программного обеспечения. В рамках четвертой волны их отбора требования к тиражируемости и к выручке поддерживаемых грантами проектов несколько смягчены — с учетом того, что все заявки прошлогодней третьей волны оказались в итоге не соответствующими повышенным требованиям и выделенные федеральным бюджетом средства в итоге были ему возвращены.

В рамках работы индустриальных центров компетенций (объединяют представителей отраслей экономики и разработчиков) 26 марта стартовала четвертая волна отбора особо значимых проектов (ОЗП) по разработке и внедрению отечественных IT-решений, замещающих иностранное программное обеспечение. Фактически, впрочем, можно говорить о перезапуске третьей волны отбора, поскольку поступившие в ее ходе заявки оказались не соответствующими требованиям и выделенные федеральным бюджетом средства (8,3 млрд руб.) были ему возвращены.

Поясним, третья волна отбора заявок стартовала в сентябре 2025 года (см. “Ъ” от 27 сентября 2025 года). Стремление к повышению эффективности господдержки в условиях жесткого бюджета привело тогда к существенному изменению правил оценки заявок — приоритет был отдан решениям с наибольшим потенциалом тиражирования. Кроме того, получатели грантов должны были подтвердить возврат средств в виде последующих налогов и страховых взносов.

Сейчас по условиям поддержки на реализацию проектов компании могут получить гранты в размере от 100 млн до 2 млрд руб., покрывающие до 50% стоимости разработки IT-решений. Выдавать эти средства будет Российский фонд развития информационных технологий. Общая сумма — та же, 8,3 млрд руб.

С учетом практики предыдущего отбора его механизм Белый дом несколько изменил. Как пояснили “Ъ” в аппарате «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко, по новым правилам использование IT-решения участниками консорциума (объединение компаний для совместной разработки или общего использования софта) будет удовлетворять требованию тиражируемости (при отсутствии аффилированности между организациями). Правила же третьей волны предусматривали, что при оценке масштабируемости проекта учитываются продажи решения только за пределами консорциума.

Второе важное нововведение — смягчение требования по срокам получения выручки от продажи IT-решения. Сейчас установлено, что не менее 110% от суммы гранта должно быть заработано за пять лет после завершения реализации проекта. Ранее этот срок составлял три года. Кроме того, упрощен порядок подачи заявок и сокращен перечень необходимых документов. «Изменения некоторых условий ОЗП — это ответ на запрос отрасли»,— пояснили в Минцифры. Отметим, что, несмотря на некоторое смягчение правил отбора проектов, акцент на решениях с потенциалом масштабирования в новых требованиях сохранился. По сути, Белый дом продолжает искать баланс между снижением нагрузки на заказчиков и разработчиков IТ-решений и предотвращением рисков невыполнения показателей поддерживаемых государством проектов.

По словам исполнительного директора АРПП «Отечественный софт» Рената Лашина, внимание правительства к снижению административной нагрузки и распределению показателей тиражируемости проектов позволит сконцентрировать усилия заказчика и исполнителя на достижении конкретных результатов. «Вместе с тем мы считаем важным на регулярной основе отслеживать внедрение ОЗП в отрасли, а также способствовать продвижению их результатов, например, через меру поддержки РФРИТ, направленную на субсидирование расходов на IT-рекламу»,— отмечает он.

Венера Петрова