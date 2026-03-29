В Жуковском ликвидировали открытое горение при пожаре в доме

В подмосковном городе Жуковском произошел крупный пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Фрунзе. По данным МЧС России, возгорание началось в одной из квартир на пятом этаже во время ремонтных работ. Огонь затем перекинулся на крышу здания, площадь пожара составила около 2 250 кв. м.

Прибывшие спасатели эвакуировали 157 человек из жилого дома. Четыре из них были спасены непосредственно в процессе тушения. Открытое горение было ликвидировано в тот же день, к настоящему времени пожар локализован.

Сильное задымление наблюдалось в чердачном помещении здания. Причиной возгорания могли стать неисправность электропроводки или ее перегрузка в ходе ремонтных работ. Для эвакуированных жильцов на базе местной школы был развернут пункт временного размещения.