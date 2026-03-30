Департамент транспорта Москвы

Ведет историю от созданного в 1992 году департамента транспорта и связи правительства Москвы. 18 января 2011 года мэр Сергей Собянин реформировал ведомство, убрав из его функций обеспечение связи, и переименовал его в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отвечает за разработку городских программ и законов, материально-техническую базу, кадровую политику, контроль и повышение качества услуг в области транспорта. В ведении департамента находятся семь управлений, четыре отдела, сектор материально-технического обеспечения. Также ведомству подчинены несколько организаций: ГУП «Московский метрополитен», ГУП «Мосгортранс», ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», ГКУ «Центр организации дорожного движения правительства Москвы» и другие. С апреля 2024 года в состав транспортного комплекса также входит департамент инвестиционной и промышленной политики столицы.

Руководитель — Максим Ликсутов. В бюджете Москвы на 2025 год ведомству было выделено около 6,48 трлн руб., на 2026 год запланированы расходы в 6,06 трлн руб.