В работе DeepSeek произошел сбой

Пользователи стали жаловаться на плохую работу нейросети DeepSeek. На сайте компании указано, что проблема обнаружена, и ведется работа по ее устранению.

Причиной сбоев стало «крупное отключение электроэнергии», следует из информации на сайте. По данным Downdetector, на плохую работу чат-бота пожаловались более 1 тыс. пользователей в России. Пик жалоб пришелся на 17:35 мск.

Больше всего жалоб поступило от жителей Санкт-Петербурга, Москвы, а также Московской, Новосибирской и Самарской областей. Число жалоб на сервисе «Сбой.рф» превысило 1,1 тыс. С плохой работой нейросети также столкнулись жители США.