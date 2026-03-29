Минпромторг расширил список автомобилей с налогом на роскошь

Минпромторг РФ обновил перечень автомобилей, для которых применяются повышающие коэффициенты при расчете транспортного налога. В новый список вошли 573 модели против 555 годом ранее, следует из данных, опубликованных на сайте ведомства.

В перечень включены 305 моделей средней стоимостью от 10 млн до 15 млн руб., а также 268 автомобилей дороже 15 млн руб. Среди них — машины таких брендов, как Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, а также Aurus, Aito, HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah, Zeekr, M-Hero, BYD и Tank. Кроме того, в список добавлены отдельные модели Ford, Dodge, Toyota, Xiaomi, McLaren и Tesla.

Повышающие коэффициенты для дорогих автомобилей применяются с 2014 года. Изначально они распространялись на машины стоимостью свыше 3 млн руб. В 2022 году Минпромторг утвердил перечень таких транспортных средств, включив в него автомобили от этой ценовой категории.

В настоящее время коэффициенты действуют только для автомобилей дороже 10 млн руб. Эти правила распространяются на владельцев машин, приобретенных после 1 января 2022 года.