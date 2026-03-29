Люкс разогнался к весне

Продажи новых люксовых автомобилей в России растут, и самыми востребованными остаются европейские бренды. Только за первые два месяца года в стране реализовано около 90 машин высшей ценовой категории. Лидером продаж стала Lamborghini, Rolls-Royce на втором месте. Год к году спрос в люксовом сегменте вырос на треть. Похожая динамика была и в 2025-м.

Сейчас покупатели, скорее всего, пытаются сыграть на опережение, считает автоэксперт Артем Самородов:

«Говорить, что рынок как-то кардинально изменился, наверное, преждевременно. Но можно предположить, что есть высокие риски изменения курса валют. Это сильно могло бы ударить по ценам на такие авто, и поэтому они стали чуть живее продаваться. Чем дороже машина, тем крепче ее цена привязана к курсу евро, доллара или юаня.

При этом люкс всегда идет отдельным путем: там свои маршруты, свои дороги. Каждый раз, когда возникают какие-то кризисы, кто-то ошибочно полагает, что активнее станут продаваться более дешевые автомобили. Это глубокое заблуждение: в кризис всегда хорошо продается суперпремиум, люкс и так далее. В кризис как раз не продаются дешевые машины».

Помимо автомобилей Lamborghini и Rolls-Royce в тройку самых популярных в люксовом сегменте в этом году вошла марка Bentley. Ferrari — на четвертом месте. Этот расклад отражает и общемировые тренды, отметил владелец сети дилерских центров «Альянс Тракс» Алексей Иванов. Правда, по его мнению, вскоре британским и итальянским маркам придется бороться за клиентов с конкурентами из Китая:

«Люди среди Ferrari и Lamborghini выбирают второй вариант. Это и российский, и общемировой тренд. Автомобиль Lamborghini Urus, вот я в таком сейчас нахожусь, — максимально популярная модель, которая универсальна как для городской эксплуатации, так и ярких ощущений. У Ferrari та модель, которую они выпустили как кроссовер, получилась не очень удачной.

Вместе с тем китайцы в состоянии очень серьезно потеснить привычные дорогие бренды.

Так, владельцы Lamborghini не брезгуют авто из КНР. Если китайцы, а они идут в этом направлении, станут выпускать спорткары или что-то, что будет давать ощущение тяжелого люкса, но в разы дешевле, то это сместит рынок. Приведу свой пример: у меня Urus был в ремонте, и на это время я арендовал автомобиль Lotus Eletre. Он оказался быстрее, чем Urus, качество и машины, и материалов меня также повергли в шок. Авто стоит в несколько раз дешевле, одновременно с этим у тебя нет диссонанса, что она в несколько раз хуже».

За прошлый год в России продали почти 700 новых автомобилей категории люкс. Первое и третье место по популярности среди моделей заняли два внедорожника — Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga. Вторым в рейтинге оказался кроссовер Lamborghini Urus.

