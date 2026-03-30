Инвестиции начали год с падения

Опережающие индикаторы инвестиционной активности в РФ свидетельствуют, что в январе она ожидаемо (см. “Ъ” от 13 марта) и заметно снижалась — даже с учетом сезонного и календарного факторов (см. график). Речь идет об индексе предложения инвестиционных товаров (включая продукцию и услуги ИКТ-сектора), который ежемесячно рассчитывает Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Аналитики центра отмечают, что после периода падения, в конце 2025 года инвестиционная активность стабилизировалась. «В январе же произошло резкое ее снижение (вероятно, оно имеет конъюнктурный характер и обусловлено необычно холодной и снежной погодой на европейской части России). Но даже без учета январского спада текущий уровень — весьма низкий»,— отмечают авторы исследования. По сравнению со среднемесячным уровнем середины 2024 года предложение инвестиционных товаров в конце 2025-го составляло 86%, в январе 2026-го — 83%.

В строительстве после скачка в декабре произошла коррекция, вернувшая динамику в отрасли на характерную для нее траекторию постепенного снижения, фиксируют в ЦМАКП. Эта тенденция сформировалась еще в начале прошлого года в результате «двойного шока» — осложнения условий ипотечного кредитования и роста ключевой ставки. Есть, впрочем, и «встречный» фактор — по всей видимости, начавшееся перекладывание средств населения из депозитов в недвижимость как в объект инвестирования.

Хотя аналитики ЦМАКП привычно называют одной из основных причин инвестиционного проседания в экономике «длительную сверхжесткую денежно-кредитную политику», опросы промышленных компаний показывают, что основными препонами для роста капвложений являются все же макроэкономическая неопределенность и отсутствие на рынке необходимого оборудования, а не уровень ключевой ставки. Последнее подтверждает и мартовский опрос промышленников от Института народнохозяйственного прогнозирования РАН: у 40% (39% в августе 2025 года) респондентов планирование капвложений не зависит от уровня ставки. Начать инвестировать 13% опрошенных готовы при снижении ключевой ставки до 10–11% (в августе 2025 года таких было 24%). 43% предприятий ждут сокращения «ключа» до 7–9% (30% — в предыдущем опросе). Отметим, что, по оценке ИНП РАН, в феврале инвестпланы промпредприятий почти вернулись к уровню ноября 2025 года — к худшему значению показателя с кризиса 2008–2009 годов.

Артем Чугунов