У Flint карта не пошла

В Москве военный суд вынес приговор по делу преступного сообщества (ОПС) киберпреступников, жертвами которых стали граждане самых разных стран. Основателем ОПС считается ранее судимый бизнесмен из Калужской области Алексей Строганов, известный как Flint24. Около трех десятков фигурантов получили от 5 до 15 лет лишения свободы и штрафы.

Алексей Строганов

Фото: Архив Алексея Строганова

27 марта 235-й гарнизонный военный суд вынес приговор по делу 26 подсудимых, которым в зависимости от роли каждого инкриминировались создание преступного сообщества или участие в нем (ст. 210 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

«Судом установлено, что Строганов, а также иные лица и их неустановленные соучастники, действуя в составе преступного сообщества на протяжении длительного периода времени, совместными действиями совершили организованной группой приобретение, хранение в целях использования и сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления выдачи, перевода денежных средств со счетов клиентов банков, находившихся за пределами России»,— сообщили в суде. Суд приговорил фигурантов к лишению свободы на сроки от 5 до 15 лет со штрафами в размере от 1,15 млн до 4,6 млн руб.

Уголовное дело группировки кардеров (мошенников, специализирующихся на операциях с платежными картами) рассматривалось с февраля прошлого года. Оно поступило в военный суд потому, что один из фигурантов на момент начала расследования был военнослужащим.

Как ранее рассказывал “Ъ”, уголовное дело в 2020 году возбудил следственный департамент МВД. Основным фигурантом являлся бизнесмен из Калужской области Алексей Строганов, известный в своей среде как Flint24. В ОПС, по данным следствия, существовали «обособленные» подразделения, которые отвечали, например, за хищение платежных средств, поставку похищенного в интернет-магазины, дальнейшую продажу данных и даже «устранение конкурентов». Последним создавали определенные помехи в их работе, в том числе используя вредоносные программы.

Большинство обвиняемых по этому делу были задержаны сотрудниками ФСБ 20 марта 2020 года в ходе спецоперации, которая проводилась по 60 адресам в 11 регионах России.

Затем Тверской райсуд Москвы заключил фигурантов под стражу. По версии следственного департамента МВД, опирающегося на результаты оперативно-разыскных мероприятий спецслужбы, группировка кардеров действовала с 2014 по март 2020 года. Часть ее участников осуществляла хищения данных банковских карт людей, проживающих не только в России и странах СНГ, но и в странах Евросоюза и США. Эти данные они передавали своим сообщникам, которые выставляли их на продажу в десятках созданных участниками же ОПС интернет-магазинов. Речь шла о сотнях, а то и тысячах карт, доход мог быть вполне солидным. Во время обысков по адресу одного из подразделений преступной сети было изъято $432 тыс.

Свой первый срок в шесть лет будущий Flint24 получил по приговору Люблинского райсуда Москвы еще в 2006 году. Тогда его признали участником группировки кардеров, которой руководил украинец Артур Ляшенко. Ее участники, по данным ФСБ, изготовили не менее 5 тыс. поддельных карт Visa, Mastercard и American Express, которые продали в России, Белоруссии, на Украине, в Польше, Чехии, Франции, Германии и США. Использование этих карт нанесло «значительный» ущерб «банковским и платежным системам», говорилось тогда в заявлении ЦОС ФСБ.

После освобождения Алексей Строганов стал крупным экспертом в области кибербезопасности, защищал от хакерских атак банки и платежные системы, про него было снято несколько фильмов и написана книга.

Вину он не признал.

Обвинения в кардинге Алексею Строганову были предъявлены не только в России, но и в США. В начале 2024 года Секретная служба США объявила его в розыск. Прокуратура США квалифицировала действия Алексея Строганова по трем статьям: мошенничество с использованием электронных средств, банковское мошенничество и кража личных данных при отягчающих обстоятельствах, за что предусмотрено очень внушительное наказание.

Александр Александров