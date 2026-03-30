Машинистов БКЛ перенаправят на другие линии после запуска беспилотников

Внедрение беспилотных технологий в московском метро и наземном транспорте не приведет к сокращению штата сотрудников. Об этом в интервью «Ъ» заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, высвобождаемые специалисты будут перераспределены или пройдут переобучение.

Несмотря на испытания беспилотного поезда на Большой кольцевой линии (БКЛ) и запуск автономных трамваев, город сохраняет высокую потребность в кадрах. «Прямо сейчас мы набираем около 5,5 тыс. машинистов, водителей автобусов, электробусов и трамваев»,— сообщил господин Ликсутов. Он пояснил, что из-за нехватки персонала часть водителей сейчас работает максимально допустимое количество часов (добровольно и за дополнительную плату), поэтому новые сотрудники необходимы для перехода на «более щадящий график».

Господин Ликсутов подчеркнул, что автоматизация затронет не всю сеть: часть поездов со сроком службы 30 лет нельзя перевести в беспилотный режим. «Понятно, что БКЛ мы в итоге сделаем целиком беспилотной, а машинистов со временем просто на другие линии перенаправим»,— уточнил вице-мэр.

Базой для адаптации кадров станет Корпоративный университет Московского транспорта, где только в 2025 году обучились более 80 тыс. человек. При необходимости сотрудникам помогут освоить «необходимые новые навыки — такая практика у нас тоже есть». «Так что проблемы, о которой вы говорите, ее точно не будет»,— резюмировал Максим Ликсутов.

Подробнее — в интервью Максима Ликсутова «Ъ».