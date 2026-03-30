Маркетплейсы бьются за вклад

Банки маркетплейсов начали активно привлекать средства компаний на срочные депозиты, для чего стали предлагать им выгодные условия по сверхкоротким вкладам. Эксперты считают, что развитие этого направления обусловлено конкуренцией между маркетплейсами и призвано повысить лояльность действующих клиентов и обеспечить приток новых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно отчетности, размещенной на сайте Банка России, с конца прошлого года у двух банков из трех, принадлежащих крупнейшим маркетплейсам, начали существенно расти объемы депозитов юрлиц. У Озон-банка на 1 марта объем срочных корпоративных депозитов превысил 5,8 млрд руб.— за два месяца этого года рост около 2 млрд руб., или более 50%. У Вайлдберриз-банка на 1 марта объем депозитов юрлиц составил 5,2 млрд руб.— рост с начала года более 2 млрд руб., или более 67%. У Яндекс-банка на 1 марта объем депозитов юрлиц составил 150 млн руб., что, по мнению экспертов, говорит о нежелании банка пока развивать это направление. Таким образом, два из трех банков маркетплейсов активно наращивают объемы депозитов юрлиц, в то время как до осени прошлого года у Вайлдберриз-банка этот показатель был стабильно ниже 100 млн руб., а у Озон-банка был равен нулю.

Как пояснили “Ъ” в банках, основная их задача — обеспечить наиболее комфортные условия для партнеров — селлеров и владельцев пунктов выдачи заказов, тем самым привлекая их на свои площадки. «Мы строим полнофункциональный банк для селлеров, и наша задача — обеспечить наших бизнес-клиентов самыми востребованными финансовыми инструментами, к которым, безусловно, относятся и депозиты»,— рассказал “Ъ” директор департамента корпоративного бизнеса Вайлдберриз-банка Павел Рязанов. По его словам, сейчас банк предлагает корпоративным клиентам как депозиты на долгий срок, так и овернайты. По его словам, у Вайлдберриз-банка одни из самых привлекательных ставок на рынке: овернайт до 13,02% годовых и классические депозиты до 14,57%. В Озон-банке сообщили “Ъ”, что в декабре запустили срочные депозиты для бизнеса на срок 3, 7 или 30 дней, также в банке есть накопительный счет с ежедневной выплатой процентов. «Удобные инструменты и условия по ним позволяют нам привлекать больше клиентов и средств»,— говорят в банке. При этом и в Вайлдберриз-банке, и в Озон-банке подчеркивают, что среди клиентов-юрлиц, которые держат у них депозиты, есть не только партнеры. В Яндекс-банке на запрос “Ъ” не ответили.

Эксперты отмечают, что все три банка маркетплейсов анонсировали долгосрочный вектор движения в сторону универсальной бизнес-модели и экосистемного подхода. Как пояснил старший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин, изначально созданные как «банк-кошелек» при маркетплейсе, соответствующие организации сначала сегментировали и монетизировали имеющуюся клиентскую базу, затем запустили смежные финансовые продукты и масштабировали их в рынок. Управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин обращает внимание, что в настоящее время очевиден тренд, когда «нишевые» банки становятся универсальными игроками на рынке финансовых услуг. При этом, по его словам, по мере развития бизнеса данные кредитные организации в рамках единой экосистемы все больше участвуют в процессе удержания и привлечения новых клиентов, а для этого необходимо предлагать максимально конкурентные продукты. «Привлечение средств юрлиц вписывается в концепцию универсального банка, ведет к диверсификации ресурсной базы, а учитывая особенности работы маркетплейсов с различными контрагентами, имеет очевидные перспективы»,— уверен Константин Бородулин. Аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев считает, что популярность банковских депозитов для юрлиц обусловлена сочетанием рыночных и экосистемных факторов. «В условиях высоких ставок и жесткой ДКП ЦБ банки предлагают доходность 13–15%, а по краткосрочным промоакциям ставки доходят до 18,5–27%. Учитывая рост технических дефолтов в сегменте высокодоходных облигаций в 2026 году, депозиты в банках крупных экосистем воспринимаются бизнесом как надежная гавань»,— говорит он.

Максим Буйлов