Ликсутов рассказал, как будет работать оплата по биометрии в наземном транспорте

В наземном городском транспорте Москвы в течение 2026 года начнут поэтапно внедрять систему оплаты проезда с помощью биометрических данных. Об этом в интервью «Ъ» рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам господина Ликсутова, сегодня биометрией для прохода в метро, на МЦК и МЦД ежедневно пользуются около 800 тыс. человек. На данный момент необходимыми камерами уже оборудованы все столичные электробусы и порядка 25% автобусов.

Механика оплаты в наземном транспорте будет отличаться от системы в метрополитене. «Поскольку в автобусах нет турникетов, а заставлять людей подходить к валидатору с камерой было бы странным решением, мы разработали отдельную логику использования биометрии в наземном транспорте»,— пояснил вице-мэр.

Для использования сервиса пассажирам необходимо сдать биометрию в приложении «Метро Москвы» и привязать банковскую карту. При входе в салон система идентифицирует пользователя через Bluetooth или салонные камеры. «Если камера "увидела" вас, и вы подтвердили в приложении, что вы в конкретном автобусе, списывается плата за проезд»,— уточнил Максим Ликсутов. Он подчеркнул, что при желании оплатить проезд иным способом, например картой «Тройка», двойного списания средств «ни в коем случае не будет».

Заместитель мэра признал, что «"математика" немного сложная», и властям предстоит оценить работу системы под нагрузкой. Сейчас завершается экспериментальная обкатка технологии на нескольких электробусах. Постепенный запуск системы на разных городских маршрутах планируется осуществлять в течение текущего года.

