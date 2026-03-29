В Буйнакске эвакуируют жителей из-за угрозы оползней

В Буйнакске продолжается эвакуация жителей из районов с угрозой оползней. В Хасавюртовском районе спецтехника приступила к устранению последствий паводка. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным властей, для эвакуированных граждан развернут пункт временного проживания на базе Сельскохозяйственного колледжа. Людям обеспечены все условия для размещения.

В Хасавюртовском районе задействованы необходимые силы и средства для устранения последствий подтопления. Экстренные службы составляют списки пострадавших семей. Все службы работают в режиме повышенной готовности.

Константин Соловьев

